ВСУ выпустили по ДНР почти 200 боеприпасов
За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 193 боеприпаса. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 193 единицы, - сообщил Якубов.
Под огонь ВФУ попали несколько населенных пунктов Республики.
- ВФУ обстреляли поселки шахты им. Гагарина, шахты 6/7, Зайцево, Доломитное, Гольмовский на севере Горловки, а также Ясиноватая и село Коминтерново на юге Республики, - сообщил руководитель представительства Республики в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU