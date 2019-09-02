2019-09-02T11:28:09+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР почти 200 боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 193 боеприпаса. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 193 единицы, - сообщил Якубов.

Под огонь ВФУ попали несколько населенных пунктов Республики.

- ВФУ обстреляли поселки шахты им. Гагарина, шахты 6/7, Зайцево, Доломитное, Гольмовский на севере Горловки, а также Ясиноватая и село Коминтерново на юге Республики, - сообщил руководитель представительства Республики в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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