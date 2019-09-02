«Для них учебный год мог не начаться вообще»: двое студентов чуть не утонули в ставке

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-02T16:07:12+03:00

Во время копательного сезона сотрудники Лутугинской водолазно-спасательной станции спасли шесть человек. Фото: marineagency.dp.ua

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Накануне начала нового учебного года на водохранилище в Лутугино чуть не утонули двое студентов. К счастью, парней вовремя заметили спасатели. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— 1 сентября в 16.15 сотрудники Лутугинской водолазно-спасательной станции спасли двух студентов 20 и 22 лет, отдыхавших на водохранилище, — говорится в сообщении.

Ребята приехали из Луганска, чтобы отдохнуть перед началом трудных учебных будней. В какой-то момент они решили переплыть с одного берега ставка на другой (расстояние между берегами около 500 метров). Но парни не рассчитали свои силы и на середине ставка начали сильно уставать.

— Несмотря на то, что в этот день на берегу проводили свободное время приблизительно 50 человек, спасатели со своего поста внимательно наблюдали за молодыми людьми. Когда у них появились признаки усталости матрос-спасатель Виталий Трач и моторист Анатолий Подухович подплыли к ребятам на моторной лодке и спросили, не нужна ли помощь, — добавили в сообщении.

Оказалось, что парни из последних сил держались на воде. Спасатели затащили их лодку и доставили обратно берег. В медицинской помощи не нуждались.

— С молодыми людьми, для которых учебный год мог не начаться вообще, провели профилактическую беседу, напомнив о том, что никогда не следует переоценивать своих сил, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU