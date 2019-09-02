Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
- Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Голубовское, - сообщили в ведомстве.
Вооруженные формирования Украины вели обстрелы по территории Луганской Народной Республики из различного вооружения.
- Огонь велся из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов и станковых противотанковых гранатометов (СПГ), - рассказали в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU