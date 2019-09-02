Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-02T09:59:53+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Голубовское, - сообщили в ведомстве.

Вооруженные формирования Украины вели обстрелы по территории Луганской Народной Республики из различного вооружения.

- Огонь велся из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов и станковых противотанковых гранатометов (СПГ), - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU