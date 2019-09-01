Иловайск стал городом воинской славы
Глава ДНР Денис Пушилин по случаю 150-летия со дня основания Иловайска присвоил ему почетное звание «Город воинской славы». Об этом сегодня сообщила журналистам мэр Харцызска Виктория Жукова.
- Сегодня в честь 150-летия города Иловайска, в целях увековечивания памяти погибших при защите Донецкой Народной Республики, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Иловайска, в борьбе за свободу и независимость Республики, указом Главы ДНР №279 от 31.08.19 года — городу Иловайску присвоено почетное звание «Города воинской славы», — отметила Жукова.
Праздничные мероприятия в честь 150-летия Иловайска проходят сегодня на городском стадионе «Локомотив». После награждения работников предприятий и учреждений города начался концерт, который завершится фейерверком.
Отметим, что Иловайск относится к территории, подчиненной администрации Харцызска.
ИСТОЧНИК KP.RU