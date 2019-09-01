2019-09-01T19:08:12+03:00
Политика

Иловайск стал городом воинской славы

Город железнодорожников 1 сентября празднует 150-летие со дня основания
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На въезде в город установлен памятный знак в виде медали «За оборону Иловайска». Фото: news.yandex.ruНа въезде в город установлен памятный знак в виде медали «За оборону Иловайска». Фото: news.yandex.ru
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Глава ДНР Денис Пушилин по случаю 150-летия со дня основания Иловайска присвоил ему почетное звание «Город воинской славы». Об этом сегодня сообщила журналистам мэр Харцызска Виктория Жукова.

- Сегодня в честь 150-летия города Иловайска, в целях увековечивания памяти погибших при защите Донецкой Народной Республики, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Иловайска, в борьбе за свободу и независимость Республики, указом Главы ДНР №279 от 31.08.19 года — городу Иловайску присвоено почетное звание «Города воинской славы», — отметила Жукова.

Праздничные мероприятия в честь 150-летия Иловайска проходят сегодня на городском стадионе «Локомотив». После награждения работников предприятий и учреждений города начался концерт, который завершится фейерверком.

Отметим, что Иловайск относится к территории, подчиненной администрации Харцызска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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