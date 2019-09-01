2019-09-01T18:26:59+03:00
Политика

Погода осенью в Донецке: сентябрь – солнечный и жаркий, октябрь – золотая пора, а с середины ноября – холод и снег

Синоптики прогнозируют, что лето в Донбассе еще продержится
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет комфортная осень – тепло и сухоВ Донецке будет комфортная осень – тепло и сухоФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В Донецке – первый день осени, а жарит, как в середине лета. Вот и синоптики спешат обрадовать дончан: в сентябре летнее тепло от нас не уйдет. Сентябрьские дни порадуют температурой воздуха выше обычной, в пределах 20-27 градусов по Цельсию. А значит еще можно выехать на море, покупаться в ставке. Дождей почти не ожидается, поэтому на огороде можно завершить все дела.

Октябрь этого года также не должен разочаровать. Солнечных дней будет достаточно, чтобы мы могли насладиться осенними красками природы. Месяц не будет слишком влажным или слишком засушливым.

Температура воздуха будет постепенно понижаться в октябре и ноябре, но солнце все равно будет обеспечивать достаточно тепла, чтобы проводить время на природе.

А вот во второй половине ноября возможны резкие перемены погоды. Холодный воздух из Сибири прорвется в Европу. Ожидаются осадки – даже в виде мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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