2019-09-01T17:37:06+03:00
Политика

Оборудованы системой «Глонасс»: Пушилн передал четыре автобуса для учеников прифронтовых поселков Горловки

Сегодня Глава ДНР приехал в Горловку на 240-летие города
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Школьные автобусы оборудованы системами безопасности для перевозки детей и системой слежения «Глонасс». Фото: admin-gorlovka.ruШкольные автобусы оборудованы системами безопасности для перевозки детей и системой слежения «Глонасс». Фото: admin-gorlovka.ru
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Глава ДНР Денис Пушилин передал для горловских школ четыре новых школьных автобуса, специально оборудованных для перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Горловки.

- Хочу пожелать плодотворного учебного года, чтобы наши дети действительно учились. У нас появилась возможность передать четыре автобуса для школ Горловки. С новым учебным годом! Пусть все получается! — сказал Денис Пушилин. - У нас грандиозные цели. Интеграция с нашей большой Родиной, Россией, продвигается все более быстрыми темпами. Сейчас аккредитовано четыре вуза, на очереди новые учебные заведения, включая школы.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что школьные автобусы полностью оборудованы системами безопасности для перевозки детей и системой слежения «Глонасс». Они предназначены для школы № 58 в Озеряновке, № 42, в которой учатся дети из Зайцево и Никитовки, и школы № 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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