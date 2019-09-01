2019-09-01T16:53:06+03:00
Политика

Требовал немедленно вернуть долг: в Донбассе на территории шахты мужчина взорвал гранату

Происшествие случилось в Снежном
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Лишь по счастливой случайности от взрыва никто не пострадал. Фото: kp.ruЛишь по счастливой случайности от взрыва никто не пострадал. Фото: kp.ru
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Выяснение отношений с помощью гранаты стало в ДНР едва ли не обыденным делом. В этот раз подвыпивший мужчина не только угрожал боеприпасом, но и взорвал его. Случилось это на территории одной из мини-шахт в Снежном.

- На территории шахты находилось трое рабочих. К одному из них пришел его знакомый, который ранее также там работал, - рассказали в пресс-службе МВД ДНР. - Незваный гость, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал со своим бывшим товарищем, требуя незамедлительно вернуть одолженные деньги. В подтверждение серьезности своих намерений мужчина достал из кармана брюк гранату и привел ее в действие.

К счастью, от взрыва никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали неадекватного жителя. Выяснилось, что 55-летний горожанин был уже судим. Теперь ему «светит» до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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