2019-09-01T15:39:48+03:00
Политика

Киевские силовики обстреляли в Коминтерново наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР в СЦКК

Во время инспекции по сгоревшему селу рядом с ними разорвалась мина
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Коминтерново стреляли и по спасателям – в машине пожарных загорелась кабина. Фото: МЧС ДНРВ Коминтерново стреляли и по спасателям – в машине пожарных загорелась кабина. Фото: МЧС ДНР
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- В 12.15 боевики из 36-й бригады морской пехоты обстреляли патруль СММ ОБСЕ и представителей ДНР в СЦКК, прибывших для фиксации результатов вчерашних артиллерийский и минометных обстрелов в селе Коминтерново, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. - В момент обхода разрушенных домов рядом с сотрудниками миссии и представителями СЦКК произошел разрыв 120-мм мины, выпущенной со стороны села Талаковка.

Инспекторам удалось своевременно укрыться, а потом в экстренном порядке покинуть район обстрела. По счастливой случайности никто не пострадал.

- Важно отметить, что минометный обстрел украинские силовики вели целенаправленно по сотрудникам СММ ОБСЕ и продолжили наносить удары из миномётов, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по уезжающему из поселка автомобилю миссии, имеющего белый цвет и соответствующие отличительные знаки, – отметили в УНМ ДНР.

Напомним, что вчера в результате обстрелов в Коминтерново сгорели 9 домов. Украинские вояки открыли огонь и по спасателям МЧС ДНР, которые приехали из Новоазовска тушить пожар. В результате загорелась кабина автоцистерны. И тоже лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

- Мы ожидаем, что данный факт найдет отражение в официальном отчете Миссии, а также факты попыток украинских боевиков скрыть следы своих преступлений путем препятствования в работе и создания угрозы жизням международных наблюдателей, - сказали в Управлении Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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