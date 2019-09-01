2019-09-01T15:34:54+03:00
Политика

«Чувствую себя здесь членом семьи»: в Донецке всемирно известную пианистку Валентину Лисицу наградили Орденом Дружбы

Награду вручил Глава ДНР Денис Пушилин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Во время вручения награды Валентина Лисица отметила, что чувствует себя в Донецке не только другом, но и членом семьи. Фото: denis-pushilin.ruВо время вручения награды Валентина Лисица отметила, что чувствует себя в Донецке не только другом, но и членом семьи. Фото: denis-pushilin.ru
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Всемирно известная пианистка, исполнительница классической музыки Валентина Лисица в четвертый раз приехала в Республику с большой концертной программой. Она выступала не только в Донецке, но и других городах ДНР.

А 31 августа в Донецке у подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» прошел концерт-реквием с участием пианистки. Его Лисица посвятила памяти Героев ДНР Иосифу Кобзону и Александру Захарченко. Валентина исполнила концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и сонату для фортепиано № 14 Людвига ван Бетховена, которую посвятила памяти Александра Захарченко.

В Республике высоко оценили поддержку, которую оказывает дончанам известная пианистка. Глава ДНР Денис Пушилин вручил пианистке Валентине Лисице Орден Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы.

- Это самое малое, что мы можем сделать в знак признания того, что вы делаете для нас своим творчеством и поддержкой на международной арене своим именем, – сказал Денис Пушилин. - Люди, такие как вы, живут без оглядки на то, как будет складываться ситуация из-за санкций и других запретов. Они просто берут и делают то, что считают правильным. Потому что разобрались для себя, где правда, а где ложь.

- Вы знаете, насколько близко к сердцу я приняла судьбу людей Донбасса. Я чувствую себя не только другом, но и членом семьи. Я приезжаю, потому что для меня это невероятно важно, это невероятная честь. Очень горжусь этой наградой, – поблагодарила пианистка.

Она добавила, что в Донецкой Народной Республике русская культура востребована, как нигде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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