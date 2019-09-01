Украинские силовики обстреляли из минометов Горловку, празднующую свой юбилей

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-01T09:38:09+03:00

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Утром жители Горловки, которая празднует свое 240-летие, проснулись под взрывы мин и гранат.

- В 06:05 вооруженными формированиями Украины со стороны поселка Шумы были выпущены по поселку шахты 6/7 в Горловке 3 мины калибром 82 мм и 5 гранат из СПГ, - сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

О жертвах и разрушениях информация уточняется.

Напомним, что вчера на Горловском направлении ВФУ выпустили 79 мин калибра 120 и 82 мм, не считая других боеприпасов. В результате обстрелов повреждено несколько домов в поселке Зайцево, ЛЭП в поселке шахты имени Гагарина, без электроснабжения остались около 5 тысяч абонентов.

Также сегодня утром – в 07:15 - ВФУ обстреляли село Коминтерново на юге ДНР: выпущено 4 мины калибром 82 мм.

- Мы не исключаем, что обстрел велся с целью спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии обвинить в нарушении перемирия, так как в ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в «серой зоне», - прокомментировал официальный представитель УНМ ДНР.

Он призвал международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения перемирия со стороны ВФУ, а также добиться от них полного соблюдения требований действующих договоренностей о прекращении огня, которые также включают в себя проведение разбирательства и наказание виновных в нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU