Юбилей Горловки 2019: праздничная программа и где перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-01T08:32:30+03:00

В Горловке сегодня празднуют юбилей города. Фото: videnovum.com

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В самый обстреливаемый город ДНР сегодня пришел праздник. 1 сентября Горловка отмечает 240-летие со дня основания.

Программа празднования начнется в 9.00 с шествия и митинга у памятника Петру Горлову. Об этом сообщает пресс-служба горадминисрации.

С 9:00 начнет работу выставочная и развлекательная программа на бульваре Димитрова.

С 12:00 начнется детская игровая программа и «Танцы с оркестром».

В 13:00 начнут работу презентационные площадки предприятий и учреждений, фотозоны, выставки и мастер-классы.

С 16:00 до 17:30 будет проходить финальный этап конкурса «Танцы в сердце города».

В 18:00 на площади Революции 1905 года начнется праздничный концерт.

В 19:00 выступит Doni (г. Москва).

Кульминацией праздника станет салют в 21:00. А до 22:00 на площади Революции будет продолжаться дискотека

Власти города предупредили жителей и гостей города

об ограничении движения общественного и пассажирского транспорта.

1 сентября с 7.15 до 10.00 будет перекрыт участок пр. Победы от ул. Гагарина (движение по Гагарина открыто) до ул. Первомайской, участок дороги по ул. Комсомольской от ул. Пушкинской до ул. Рудакова, участок дороги по ул. Первомайской от ул. Рудакова до ул. Пушкинской.

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме:

- в сторону центрального рынка: пр. Победы – ул. Гагарина - ул. Пушкинская – ул. Петровского – пр. Победы – ул. Изотова – пр. Ленина;

- в сторону пл. Ленина: пр. Ленина – ул. Первомайская до пересечения с ул. Рудакова – ул. Изотова – пр. Победы - ул. Петровского – ул. Пушкинская – ул. Гагарина – пр. Победы.

С 10.00 до 18.00 – участок проспекта Победы от ул. Герцена (движение по Герцена открыто) до ул. Беспощадного.

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме:

- в сторону площади Победы по пр. Победы до ул. Беспощадного, далее по пр. Ленина до бул. Димитрова, по ул. Рудакова до ул. Герцена, до пр. Победы и далее по маршруту.

- в сторону Строителя по по. Победы до ул. Герцена, по Рудакова до бул. Димитрова на пр. Ленина на ул. Беспощадного и далее по маршруту

С 7.00 до 18.00 – участок бул. Димитрова от ул. Рудакова, до пр. Победы (четная сторона).

С 16.00 до 22.30 – участок по ул. Остапенко от ул. Беспощадного до пр-та Победы, бул. Димитрова от пр. Победы до ул. Пушкинской (обе стороны), участок дороги по ул. Пушкинской от ул. Герцена до ул. Остапенко.

Городской общественный транспорт будет осуществлять движение по пр. Победы до ул. Беспощадного, далее по пр. Ленина до бул. Димитрова, по ул. Рудакова до ул. Герцена до пр. Победы и далее по маршруту.

Движение троллейбусов 01.09 будет закрыто с 7.00 до 18.00 и возобновлено после 18.00.

Горадминистрация просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU