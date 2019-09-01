Народная милиция ДНР: боевики нацбатов вышли из-под контроля Киева и спровоцировали мощные обстрелы в Донбассе

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-01T08:23:34+03:00

По селу Ленинское на юге ДНР стреляли из 122-мм артиллерийских орудий. Фото: Пресс-служба штаба ООС

Только за один день по территории ДНР выпущено 212 мин и 10 снарядов

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В годовщину гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко украинские силовики практически беспрерывно стреляли по территории ДНР из минометов и другого вооружения. В экстренном заявлении официальный представитель УНМ ДНР отметил резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов Республики со стороны ВФУ на Мариупольском и Горловском направлениях.

- Только с начала 31 августа по состоянию на 21:00 зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ, а с момента объявления перемирия 21 июля их уже насчитывается более 300, — говорится в заявлении УНМ ДНР.

За день на Горловском направлении противник выпустил 79 мин калибра 120 и 82 мм, а на Мариупольском направлении — 133 мины калибра 120 и 82 мм, также в период действия перемирия применил артиллерию калибра 122 мм, а также ПТУР.

В результате обстрелов погиб один военнослужащий НМ ДНР, повреждено и разрушено 6 домов в Коминтерново и в Зайцево, ЛЭП в поселке шахты имени Гагарина, без электроснабжения остались около 5 тысяч абонентов.

- Резкое увеличение количества обстрелов спровоцировано боевиками националистических подразделений, которые вышли из-под контроля Киева, что ставит под угрозу срыва достигнутые в Минске договоренности о перемирии, - сказал официальный представитель УНМ ДНР.

Он также сообщил, что украинские оккупанты нанесли артиллерийский удар по югу нашей Республики. В 18:25 боевики из 36-й бригады морской пехоты под командованием Гнатова выпустили десять 122-мм артиллерийских снарядов по окраинам Ленинского.

Это уже второй случай применения тяжелой артиллерии украинскими оккупантами при обстрелах нашей территории. В прошлый раз, 28 августа, под огнем фашистов оказалась Горловка. Тогда боевики из 30-й бригады под командованием Гараза выпустили по мирным кварталам 12 боеприпасов.

- Мы призываем международных наблюдателей немедленно принять меры по стабилизации обстановки и прекращению обстрелов территории, — сообщил представитель УНМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU