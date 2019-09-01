Погода на день в Луганске: 1 сентября будет до +30 градусов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-01T07:12:48+03:00

Ветер северо-восточный - до 12 метров в секунду

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- 1 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 25-30 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 28-30 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 2-3 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман; температура воздуха ночью 9-14, днем 26-31 градус выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU