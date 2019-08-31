Дончане весь день несли цветы к месту гибели Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 20:30 2019-08-31T20:30:48+03:00

Официальное возложение цветов началось ровно в 17.28 – именно в этот миг, год назад, прогремел взрыв, который оборвал жизнь Первого Главы Республики

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Цветов у места гибели Александра Захарченко было много еще задолго до начала церемонии. Казалось, в округе скупили все гвоздики. Дончане, не успевшие купить, интересовались у других – где ближайший цветочный ларек.

Ровно в 15.00 к кафе «Сепар» приехал глава горадминистрации Алексей Кулемзин. Смотрит – все ли в порядке. Одновременно с ним прибыла бригада коммунальщиков. Бульвар чистый, но они гонялись буквально за каждым листиком.

Ближе к пяти часам собираются больше тысячи дончан. Возложение цветов должно начаться ровно в 17.28 – именно в этот миг, год назад, прогремел взрыв, который оборвал жизнь Первого Главы Республики.

Первой возлагает цветы вдова. Наталья Владимировна кладет кипу темно-красных роз на ступеньки «Сепара». Со слезами уходит в сторону. Следом цветы возлагают родители и дети Александра Захарченко. Затем к портретам подходит Денис Пушилин.

Поток дончан не прекращает идти долгое время. Для всех жителей Республики Захарченко был родным.

ИСТОЧНИК KP.RU