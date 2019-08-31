2019-08-31T17:35:53+03:00
Политика

Прямым попаданием снаряда ВФУ уничтожен жилой дом на юге ДНР

В доме начался пожар, который не сразу удалось потушить
Екатерина Сорока
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Также из-за обстрелов ВФУ оборвалась линия электропередач в Горловке rusvesna.suТакже из-за обстрелов ВФУ оборвалась линия электропередач в Горловке rusvesna.su
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Сегодня в Коментерново из обстрелов украинских формирований был уничтожен частный жилой дом на улице Черняховского. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В 13.30 ВФУ обстреляли населенный пункт Коминтернов … В результате прямого попадания полностью сгорел дом по адресу: улица Черняховского, дом 14 … Жертв среди мирных граждан удалось избежать. Более подробная информация уточняется, — говорится в сообщении.

Как сообщают в Представительстве, для обстрела ВФУ использовали пушки боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате чего один из снарядов попал прямо в дом. Начался пожар.

Долгое время пожарные не могли потушить огонь из-за обстрелов украинских боевиков, которые не прекращали обстрелы в сторону Коминтерново.

Напомним, что сегодня в ДНР траурная дата – один год со дня гибели первого Главы Александра Захарченко. Тем временем украинские боевики с самого утра обстреливают населенные пункты Республики.

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В Представительстве также добавили, что информация по поводу других повреждений все еще уточняется. Потому что продолжают поступать данные о разрушениях в других районах Республики (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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