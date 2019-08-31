Военнослужащие ДНР сбили украинские беспилотники

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-31T17:25:56+03:00

С помощью них враг корректировал огонь по мирным кварталам

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В день траура по Главе ДНР Александру Захарченко украинские боевики особенно активизировались. Два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков были уничтожены сегодня под Горловкой. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

- Только за утро враг выпустил 28 мин по мирным кварталам на Горловском направлении. Важно отметить, что для корректировки ведения огня по мирным кварталам используются беспилотные летательные аппараты. Сегодня нами уничтожено два таких средства разведки, – сказал он.

Айгистов отметил, что НМ ДНР зафиксировала усиление обстрелов на Горловском направлении, где ВСУ активно нарушают действующее перемирие.

Ранее украинские силовики за два часа выпустили 27 мин по территории ДНР на мариупольском и горловском направлениях. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU