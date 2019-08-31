"Ничто не остановит процесс выдачи дончанам паспортов РФ": депутаты Госдумы ознакомились с работой Миграционных служб ДНР

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-31T16:39:17+03:00

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Процесс предоставления гражданства Российской Федерации жителям Донбасса в упрощенном порядке идет планомерно и будет продолжаться. Об этом сегодня заявил журналистам депутат Государственной Думы Сергей Миронов.

- Очень приятно видеть, как по указу президента РФ Владимира Путина идет очень нужная всем работа - выдача паспортов РФ жителям Донбасса. Она идет спокойно и планомерно. С руководителем миграционный службы я переговорил, и видно, что все налажено, есть как живая очередь, так и электронная. Процесс начался, он идет, его никто и ничто не остановит, — сказал Миронов журналистам после посещения аппарата Миграционной службы ДНР в Донецке.

Напомним, что прием документов на получение российских паспортов в ДНР ведется с 7 мая. Сначала прием производился только в порядке живой очереди в подразделениях миграционной службы, затем была введена электронная очередь.

Первые паспорта гражданина РФ были в упрощенном порядке получены жителями Республики 14 июня. Выдача документов производится на территории Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU