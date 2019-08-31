К годовщине гибели Александра Захарченко на месте захоронения установили мемориальный комплекс

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-31T16:05:07+03:00

Весь день тысячи дончан несут цветы к могиле Первого Главы Республики и к месту его гибели

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На месте захоронения Александра Захарченко установили мемориальный комплекс с могильным крестом и скульптурой Александра Владимировича в полный рост – она расположена на небольшой возвышенности. Взгляд Первого Главы устремлен на бескрайние донецкие степи. По углам – четыре ангела. Недалеко стоит беседка для поминок, а вокруг посажены молодые березы, сосны, туи и можжевельник.

Рядом установлена мемориальная плита с надписью: «Не вернуть, не поднять… Сорок два очень мало. До конца защищал ты любимый Донбасс. Для потомков пример – всенародный наш Батя. Ты навеки останешься в наших сердцах».

В годовщину гибели Бати у его могилы прошел молебен. Память о Захарченко почтили минутой молчания. Затем прогремели оружейные залпы и сотни дончан возложили цветы к месту захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU