С 1 сентября на пункте пропуска "Станица Луганская" сократится время работы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-31T15:20:33+03:00

Теперь пересечь КПВВ можно будет только с 7.00 до 18.00, вместо прежних - с 6.00 до 20.00

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С 1 июня пропуск граждан на пункте перехода «Станица Луганская» осуществлялся с 06:00 до 20:00. Теперь, с наступлением осени и сокращением светового дня, служба пограничной охраны МГБ ЛНР с 1 сентября будет осуществлять пропуск граждан на временном пункте перехода через линию соприкосновения «Станица Луганская» с 07:00 до 18:00.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- С 1 сентября будет изменен график работы временного пункта перехода, расположенного в районе населенного пункта Станица Луганская. Пропуск лиц будет осуществляться с 07.00 до 18.00 по местному времени, — сказано в сообщении.

На это стоит обратить внимание тем, кто собирается в ближайшее время ехать на Украину.

25 августа, пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.

ИСТОЧНИК KP.RU