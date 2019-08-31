С 1 сентября на пункте пропуска "Станица Луганская" сократится время работы
С 1 июня пропуск граждан на пункте перехода «Станица Луганская» осуществлялся с 06:00 до 20:00. Теперь, с наступлением осени и сокращением светового дня, служба пограничной охраны МГБ ЛНР с 1 сентября будет осуществлять пропуск граждан на временном пункте перехода через линию соприкосновения «Станица Луганская» с 07:00 до 18:00.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- С 1 сентября будет изменен график работы временного пункта перехода, расположенного в районе населенного пункта Станица Луганская. Пропуск лиц будет осуществляться с 07.00 до 18.00 по местному времени, — сказано в сообщении.
На это стоит обратить внимание тем, кто собирается в ближайшее время ехать на Украину.
25 августа, пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.
ИСТОЧНИК KP.RU