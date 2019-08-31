Россия вместе с дончанами скорбит по Александру Захарченко

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-31T15:09:32+03:00

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Сегодня Донбасс вспоминает трагически погибшего в результате теракта лидера и героя войны Александра Захарченко. Не верится, что уже год дончане живут без своего Бати. Слова поддержки и скорби в день памяти первого Главы ДНР прозвучали от политических деятелей России на митинге в центре Донецка.

- Прошел год после трагедии. Но боль в сердцах не утихает, как и не утихает желание найти и покарать убийц. Настоящий патриот Донбасса и всей России, он боролся за свою землю, язык, историю и культуру. Мы никогда его не забудем, вечная слава настоящему Герою, — сказал депутат Государственной Думы Сергей Миронов.

Как отметил в свою очередь член Совета Федерации, зампред комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Сергей Мамедов, сегодня россияне вместе с народом Донбасса скорбят по Александру Захарченко.

- Мы всегда будем помнить его как героя и вспоминать его дела, поступки. Жители России скорбят в этот день вместе с жителями ДНР. Все относятся к нему с уважением. Он жил, как герой, и умер, как герой. Именно о таких людях слагают легенды. Он всегда говорил, что воюет за Россию. Сейчас ни у кого не должно быть в этом сомнения, — отметил Мамедов.

ИСТОЧНИК KP.RU