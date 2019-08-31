В Горловке предупредили о высокой активности энцефалитных клещей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-31T14:57:12+03:00

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Сейчас в лесных посадках Республики может быть небезопасно. На период с августа на сентябрь приходится самый пик активности энцефалитных клещей. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Горловки.

— Что делать, если человек обнаружил присосавшегося клеща? Присосавшегося клеща необходимо удалить! Лучше это сделать в медицинском учреждении, если это невозможно – самостоятельно, и доставить клещ для исследования, которое проводится в течение 1-2 суток! Детям возможно проведение экстренной профилактики до получения результатов, — предупредили в пресс-службе.

Напомним, что клещи могут быть переносчиками вируса – энцефалита, который влияет на работу нервной системы. В тяжелых случаях укус такого клеща может привести к инвалидности и даже смерти.

Если результаты анализов оказались положительными, то необходимо обязательно сделать курс прививок, чтобы убить вирус. Пройти его можно в любой республиканской больнице по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU