2019-08-31T14:07:13+03:00
Политика

В годовщину гибели Бати украинские боевики устроили минометный обстрел Республики

Под удар попали Дзержинское и Горловка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирием в Республике и не пахнет. Фото: Русская ВеснаПеремирием в Республике и не пахнет. Фото: Русская Весна
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Сегодня в Донецке скорбные дни - отмечается первая годовщина гибели Александра Захарченко. Словно специально украинские силовики за два часа выпустили 27 мин по территории ДНР на мариупольском и горловском направлениях. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 10:55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Лебединское – Дзержинское, выпущено 20 мин калибром 82 мм, – говорится в сообщении. – В 13:00 зафиксирован обстрел по направлению: Ленинское (укр. Южное) — Горловка (поселок шахты им. Гагарина), выпущено семь мин калибром 82 мм».

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Также больше пяти тысяч жителей Горловки остались без электроэнергии из-за утреннего обстрела вооруженных формирований Украины.

— В 4.55 ВФУ обстреляли поселок шахты имени Гагарина в населенном пункте Горловка с применением минометов. В результате данного обстрела повреждена линия электропередач, вследствие чего отключены 29 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались около пяти тысяч абонентов, — сообщили в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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