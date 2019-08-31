2019-08-31T13:54:01+03:00
Политика

Пушилин: Имя Захарченко вписано в историю Донбасса золотыми буквами

Сегодня ровно год, как Донбасс потерял своего Батю
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Таким он запомнится тысячам дончан - своим парнем, честным и открытым. Фото: ДАНТаким он запомнится тысячам дончан - своим парнем, честным и открытым. Фото: ДАН
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Сегодня исполняется первая годовщина гибели Александра Захарченко. Первый Глава ДНР Александр Захарченко своими поступками вписал свое имя золотыми буквами в историю Донбасса. Об этом сегодня на митинге по случаю первой годовщины гибели Захарченко заявил руководитель Республики Денис Пушилин.

- Захарченко вошел в историю как человек, который боролся за свободу, за независимость и благополучие граждан Республики. Его имя вписано золотыми буквами в историю Донбасса, — отметил он.

По словам Пушилина, Захарченко – истинный сын Донбасса: с первых дней сопротивления он был в числе лидеров, потом в самые трудные времена возглавил Республику и взял на себя ответственность за судьбу народа шахтерского края.

- За ним шли. Шли, твердо веря в то, что делают, шли, несмотря на риск погибнуть или получить ранения. Та вера, которую он вселял, жива и по сей день. Это обязывает и делает нашим долгом продлить все его начинания. Ровно так мы и собираемся поступать. Именно это прослеживается во всех наших действиях и нам важно увековечить все то, что делал Захарченко, все его заслуги, – подчеркнул Пушилин.

Вчера в Донецке презентовали фильм "Его Оплот" памяти первого Главы ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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