2019-08-31T12:55:22+03:00
Общество

"Примет Бог по позывным всех". Как рождалась песня, посвященная Александру Захарченко

Об этом рассказал донецкий поэт Владимир Скобцов
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Владимир Скобцов. ФОТО: Архив Владимира СкобцоваВладимир Скобцов. ФОТО: Архив Владимира Скобцова
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Эту песню называют пророческой, ведь написана она была еще при жизни первого Главы. Многие известные люди ДНР слушают ее стоя. Как она рождалась - "Комсомолке" рассказал донецкий поэт, которого легендарная Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса, Владими Скобцов.

- За пять лет войны каждый человек, не предавший Донбасс, столкнулся с горем потери близких, - говорит Владимир. - Эта боль проходит сквозь сердце и остаётся навсегда. Я не исключение. Стихи не сочиняются, а записываются. Здесь именно тот случай. Когда работа над песней была закончена, я узнал, что погиб Александр Захарченко. Композитор Михаил Хохлов написал музыку, Александр Костенко спел. Эта песня посвящается памяти Александра Захарченко, она о нашей общей боли, о тех героях, которые шагнув в вечность, навсегда остались с нами.

ДРУГ

Проложи моим маршрут снам к тем, которые нас ждут там.

- Береги себя, - шутил друг, взял и сам лишился сил вдруг.

Ни с мечом, ни со щитом в ночь, а последним журавлём прочь.

Не вернётся никогда здесь, взял и вышел в никуда весь.

Сказки взрослым про чертей злят, мы видали пострашней ад.

Строем в рай, отпустят им грех, примет Бог по позывным всех.

И слова о том свинцом в грудь, дело, стало быть, с концом, в путь.

Проложи моим маршрут снам, может, свидеться дадут нам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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