"Примет Бог по позывным всех". Как рождалась песня, посвященная Александру Захарченко
Эту песню называют пророческой, ведь написана она была еще при жизни первого Главы. Многие известные люди ДНР слушают ее стоя. Как она рождалась - "Комсомолке" рассказал донецкий поэт, которого легендарная Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса, Владими Скобцов.
- За пять лет войны каждый человек, не предавший Донбасс, столкнулся с горем потери близких, - говорит Владимир. - Эта боль проходит сквозь сердце и остаётся навсегда. Я не исключение. Стихи не сочиняются, а записываются. Здесь именно тот случай. Когда работа над песней была закончена, я узнал, что погиб Александр Захарченко. Композитор Михаил Хохлов написал музыку, Александр Костенко спел. Эта песня посвящается памяти Александра Захарченко, она о нашей общей боли, о тех героях, которые шагнув в вечность, навсегда остались с нами.
ДРУГ
Проложи моим маршрут снам к тем, которые нас ждут там.
- Береги себя, - шутил друг, взял и сам лишился сил вдруг.
Ни с мечом, ни со щитом в ночь, а последним журавлём прочь.
Не вернётся никогда здесь, взял и вышел в никуда весь.
Сказки взрослым про чертей злят, мы видали пострашней ад.
Строем в рай, отпустят им грех, примет Бог по позывным всех.
И слова о том свинцом в грудь, дело, стало быть, с концом, в путь.
Проложи моим маршрут снам, может, свидеться дадут нам.
ИСТОЧНИК KP.RU