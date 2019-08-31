Тысячи жителей Горловки остались без света из-за утреннего обстрела ВФУ

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-31T13:05:29+03:00

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Больше пяти тысяч жителей Горловки остались без электроэнергии из-за утреннего обстрела вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В 4.55 ВФУ обстреляли поселок шахты имени Гагарина в населенном пункте Горловка с применением минометов. В результате данного обстрела повреждена линия электропередач, вследствие чего отключены 29 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались около пяти тысяч абонентов, — говорится в сообщении.

В Представительстве также добавили, что информация по поводу других повреждений все еще уточняется. Потому что продолжают поступать данные о разрушениях в других районах Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU