В Макеевке произошла авария – один из пассажиров застрял под обломками автомобиля

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-31T12:12:58+03:00

К спасательной операции привлекались две единицы техники и девять человек личного состава. Фото: ru.sputniknews.kz

Изменить размер текста: A A

Вчера в Макеевке в Кировском районе произошла авария, в результате которой один из пассажиров застрял под обломками автомобиля и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сегодня сообщили в ежедневной сводке происшествий пресс-службы МЧС ДНР.

— Дорожно-транспортные происшествия. 30 августа в городе Макеевка, Кировский район на проспекте Ленина произошло ДТП. В следствии столкновения автомобилей Hyundai Tucson и ВАЗ 2110, пострадало три человека: 1974, 1983 и 1979 годов рождения, — говорится в сообщении.

Во время столкновения корпус одной из машин сильно помялся. Из-за чего один из пассажиров застрял и он не смог сам выбраться из салона.

— Спасатели городского пожарно-спасательного отряда Макеевки при помощи аварийно-спасательного оборудования, деблокировали пострадавшего, который был зажат деформированными элементами автомобиля, — добавили в пресс-службе.

Все трое участников аварии были госпитализированы в республиканскую больницу Макеевки. Детали об их самочувствии в спасательном ведомстве не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU