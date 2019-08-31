2019-08-31T10:30:59+03:00
Общество

Донецкий промышленно-экономический колледж откроет свои двери в новом корпусе

Для колледжа выделили новое здание на улице Щорса
Екатерина Сорока
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На первом этаже здания колледжа находится студенческая столовая, где студенты смогут перекусить между парами. Фото: dan-news.infoНа первом этаже здания колледжа находится студенческая столовая, где студенты смогут перекусить между парами. Фото: dan-news.info
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Донецкий промышленно-экономический колледж наконец получил новое здание по адресу улица Щорса, здание номер 5. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Учебный год в Донецком промышленно-экономическом колледже, как и в других образовательных организациях Донецкой Народной Республики, начнется 2 сентября, — рассказали в пресс-службе министерства.

Здание практически полностью готово к тому, чтобы принять студентов на новый учебный год. Во всех аудиториях расставлена мебель, а в местную библиотеку перевезли учебные пособия.

Также в пресс-службе добавили, что для колледжа выделили не все здание. Он будет занимать только несколько этажей (с третьего по пятый). Остальные аудитории выделены для центра образования в сфере услуг и дизайна.

Напомним, что ранее Донецкий промышленно-экономический колледж находился в здании бывшего театра братьев Тудоровских. Но в конце прошлого месяца его передали Донецкой Муздраме. Теперь там будет находиться центр культуры и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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