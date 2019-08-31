Донецкий промышленно-экономический колледж откроет свои двери в новом корпусе
Донецкий промышленно-экономический колледж наконец получил новое здание по адресу улица Щорса, здание номер 5. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.
— Учебный год в Донецком промышленно-экономическом колледже, как и в других образовательных организациях Донецкой Народной Республики, начнется 2 сентября, — рассказали в пресс-службе министерства.
Здание практически полностью готово к тому, чтобы принять студентов на новый учебный год. Во всех аудиториях расставлена мебель, а в местную библиотеку перевезли учебные пособия.
Также в пресс-службе добавили, что для колледжа выделили не все здание. Он будет занимать только несколько этажей (с третьего по пятый). Остальные аудитории выделены для центра образования в сфере услуг и дизайна.
Напомним, что ранее Донецкий промышленно-экономический колледж находился в здании бывшего театра братьев Тудоровских. Но в конце прошлого месяца его передали Донецкой Муздраме. Теперь там будет находиться центр культуры и искусства.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»