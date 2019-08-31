2019-08-31T08:27:22+03:00
Политика

В шесть часов утра украинская армия обстреляла Зайцево, есть прямые попадания

Рано утром ВСУ начала обстрел Зайцево. В результате чего разрушены жилые дома
Ольга ГОРДО
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Утром Украина вновь обстреляла Зайцево. Фото: http://prioritet.org/Утром Украина вновь обстреляла Зайцево. Фото: http://prioritet.org/
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В шесть часов утра Украина отрыла огонь по Зайцево. В результате чего пострададали жилые дома и хозпостройки. Об этом сообщил глава Горловской администрации Иван Приходько:

- Зайцево, в результате обстрела с 06.00 -07.00 попадание в кровлю улица Карбышева 74 (дом жилой, пострадавших нет). Попадание по адресу улица Рыбалко 177. Сгорели хозяйственные постройки. Попадание по адресу улица Карбышева 70. Прямое в крышу, - сообщил Приходько.

В последнее время Украина увеличила интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения. Наиболее «горячими» точками по-прежнему остаются Горловка и прилегающие поселки, а также юг ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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