В шесть часов утра украинская армия обстреляла Зайцево, есть прямые попадания
В шесть часов утра Украина отрыла огонь по Зайцево. В результате чего пострададали жилые дома и хозпостройки. Об этом сообщил глава Горловской администрации Иван Приходько:
- Зайцево, в результате обстрела с 06.00 -07.00 попадание в кровлю улица Карбышева 74 (дом жилой, пострадавших нет). Попадание по адресу улица Рыбалко 177. Сгорели хозяйственные постройки. Попадание по адресу улица Карбышева 70. Прямое в крышу, - сообщил Приходько.
В последнее время Украина увеличила интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения. Наиболее «горячими» точками по-прежнему остаются Горловка и прилегающие поселки, а также юг ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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