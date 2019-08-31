2019-08-31T08:12:08+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 31 августа ожидается переменная облачность, температура до +28

Синоптики прогнозируют на сегодня в ЛНР до 28 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Август в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваАвгуст в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 31 августа будет колебаться от плюс 7 градусов ночью до 28 градусов днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 30 августа до 21.00 31 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, днем 23-28 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью 7-9 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 25-27 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 24-26 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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