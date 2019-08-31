Погода в Донецке на день: 31 августа во второй половине дня ожидается облачность, температура до + 27 градусов

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-31T07:49:57+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник 31 августа будет пасмурный во второй половине дня, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 27 августа ожидается переменная облачность, без осадков.

- Небо в Донецке в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 05:44, закат – 19:12, долгота дня 13 часов 28 минут.

По народному календарю 31 августа отмечается день святых Флора и Лавра. С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.

ИСТОЧНИК KP.RU