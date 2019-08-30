С 1 сентября общественный транспорт для школьников ЛНР станет бесплатным

СЕГОДНЯ 21:29 2019-08-30T21:29:29+03:00

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С 1 сентября школьники 1 – 11 классов смогут ездить в любом общественном транспорте ЛНР бесплатно. Но эта «акция» продлиться всего два месяца. С 1 ноября проезд снова станет платным. Такое распоряжение сегодня подписало Правительство Республики.

Кроме того, что «акция» будет действовать всего два месяца, есть еще ряд ограничений:

— у школьника должен быть специальный проездной, в котором сказано, что он имеет право на бесплатный проезд;

— бесплатно проехаться в маршрутке или троллейбусе можно только в будние дни с семи утра и до шести часов вечера;

— бесплатными будут только те маршруты, которые едут от места жительства учащегося и до места учебы.

Новое распоряжение Правительства ЛНР также распространяется на студентов. У них нет возможности ездить в маршрутках и автобусах бесплатно, но эти два месяца они будут платить не полную стоимость проезда – всего восемь рублей. При этом у них те же ограничения, что и у школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU