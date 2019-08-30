В Донецке начал работать прямой автобусный маршрут до КПП «Еленовка»

СЕГОДНЯ 21:26 2019-08-30T21:26:22+03:00

Автобусы идут с автовокзала «Южный» Донецка до открывшегося после модернизации контрольно-пропускного пункта «Еленовка». Фото: donmintrans.ru

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- По многочисленным просьбам жителей Республики Министерством транспорта ДНР введен новый автобусный маршрут, который будет следовать с автовокзала «Южный» Донецка до открывшегося после модернизации контрольно-пропускного пункта «Еленовка», находящегося у линии разграничения между ДНР и подконтрольными украинским властям районами, - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Сегодня маршрут уже начал работу - пока в тестовом режиме. Первый рейс отправляется из Донецка в 06-00, последующие отправления будут осуществляться в среднем с интервалом в полчаса. Последний рейс до КПП - в 17-10.

По ходу следования маршрута запланированы следующие остановочные пункты: ОЦКБ, Мост, Доля, Еленовка, КПП «Еленовка». Маршрут будут обслуживать три республиканских перевозчика. Стоимость проезда составит 27 рублей.

Полное расписание движения по этому маршруту (в том числе и по остановкам) можно узнать на сайте Министерства транспорта ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU