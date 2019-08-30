В ЛНР запретили разводить огонь в лесах и степях и перекрыли 38 лесных дорог

СЕГОДНЯ 18:13 2019-08-30T18:13:31+03:00

Пожары в лесу и степи очень трудно потушить. Фото: 2day.kh.ua

Изменить размер текста: A A

- Начиная с 31 августа, по территории Республики ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности – 5-й класс, - объявили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Напомним, что пожароопасность - это определенное состояние атмосферы, который влечет самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем. Поэтому в лесах и степях ЛНР запретили разводить открытый огонь. Также нельзя оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла. Ф фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

Тем временем лесники во избежание пожаров перекрыли 38 лесных дорог Республики для въезда в них транспортных средств. Также создали 191 км искусственных противо¬пожарных барьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU