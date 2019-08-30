2019-08-30T18:13:31+03:00
Политика

В ЛНР запретили разводить огонь в лесах и степях и перекрыли 38 лесных дорог

С 31 августа в Республике объявлен самый высокий класс пожарной опасности
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пожары в лесу и степи очень трудно потушить. Фото: 2day.kh.uaПожары в лесу и степи очень трудно потушить. Фото: 2day.kh.ua
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- Начиная с 31 августа, по территории Республики ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности – 5-й класс, - объявили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Напомним, что пожароопасность - это определенное состояние атмосферы, который влечет самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем. Поэтому в лесах и степях ЛНР запретили разводить открытый огонь. Также нельзя оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла. Ф фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

Тем временем лесники во избежание пожаров перекрыли 38 лесных дорог Республики для въезда в них транспортных средств. Также создали 191 км искусственных противо¬пожарных барьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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