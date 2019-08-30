В Донбассе волонтеры на беспилотниках доставляли наркотики бойцам 46-й бригады ВСУ

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-30T18:06:45+03:00

Волонтеры нашли более достойное применение украинским беспилотникам, чем бомбежка военных и жителей ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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- В связи с фактами массового употребления личным составом ВСУ наркотических веществ в зону ответственности 46-й отдельной штурмовой бригады прибыла комиссия штаба ООС во главе с командующим генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, усиленная представителями Военной службы правопорядка (ВСП) и СБУ, - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в ходе работы комиссии была выявлена целая сеть распространителей, в которую входили младшие офицеры и рядовой состав бригады. Более того, наркотические вещества поступали в бригады через волонтерские организации, для доставки на позиции первой линии обороны использовались беспилотные летательные аппараты. Такая вот трогательная забота, чтобы солдаты во время дежурства вовремя получили дозу.

- В связи с массовыми задержаниями наркоманов в 46-е бригаде, ее планируется доукомплектовать за счет 81-й отдельной аэромобильной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады киевских силовиков, - сказал Осадчий.

Кстати, недавно было выявлено, что военнослужащие ВСУ в зоне ООС использовали для изготовления наркотических веществ препараты из американских индивидуальных аптечек, поставленных в подразделения в рамках иностранной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU