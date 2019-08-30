Жителей Луганска, ищущих работу, приглашают 13 сентября на ярмарку вакансий
- В Луганске 13 сентября пройдет ярмарка вакансий с участием представителей столичных предприятий, организаций и учреждений, сообщили в пресс-службе городской администрации. - Предприятиями Луганска будут представлены актуальные вакансии на постоянное место работы для граждан, ищущих работу.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало в 09.30.
Организацией мероприятия занимается Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ).
Обычно на таких ярмарках не предлагают высокооплачиваемую работу. Но для тех, у кого ее нет совсем, - неплохой шанс получить на время стабильный источник дохода. Пусть и небольшой. Это касается и молодежи, у которой обычно нет трудового стажа, чтобы претендовать на достойный заработок.
ИСТОЧНИК KP.RU