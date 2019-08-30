2019-08-30T17:08:47+03:00
Политика

Жителей Луганска, ищущих работу, приглашают 13 сентября на ярмарку вакансий

Ее организовывает Фонд социального страхования на случай безработицы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Для жителей, у которых совсем нет работы, ярмарка - неплохой шанс получить на время стабильный источник дохода. Фото: fssblnr.suДля жителей, у которых совсем нет работы, ярмарка - неплохой шанс получить на время стабильный источник дохода. Фото: fssblnr.su
Изменить размер текста:

- В Луганске 13 сентября пройдет ярмарка вакансий с участием представителей столичных предприятий, организаций и учреждений, сообщили в пресс-службе городской администрации. - Предприятиями Луганска будут представлены актуальные вакансии на постоянное место работы для граждан, ищущих работу.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало в 09.30.

Организацией мероприятия занимается Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ).

Обычно на таких ярмарках не предлагают высокооплачиваемую работу. Но для тех, у кого ее нет совсем, - неплохой шанс получить на время стабильный источник дохода. Пусть и небольшой. Это касается и молодежи, у которой обычно нет трудового стажа, чтобы претендовать на достойный заработок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР запретили разводить огонь в лесах и степях и перекрыли 38 лесных дорог
В Донбассе волонтеры на беспилотниках доставляли наркотики бойцам 46-й бригады ВСУ
На кузнечном фестивале Донецку презентуют фигуру "150"
Украинские боевики обстреляли Саханку и Ленинское на юге Республики
С 1 сентября в ДНР вырастут тарифы ЖКХ
Националисты предприняли вылазку для минирования територии между ДНР и Украиной
Сотни жителей Донецка пришли к памятнику Кобзону, чтобы почтить память великого земляка
Украинские каратели сбрасывают на жилые дома с беспилотников самодельные взрывные устройства, стараясь попасть в людей
Из какого орудия украинские вояки обстреливали Зайцево, Григоровку, Коминтерново и Доломитное этой ночью
В Донецке произошла авария с участием машины ДПС
«Шкодливый собачун!» Соцсети умилил песик, который сбежал из приюта к мясному магазину
Обмен пленными продолжится - сообщили в администрации Зеленского
3 сентября в Донецке пройдет марш солидарности «Вместе против террора»
На День города в Макеевке выступят Стас Пьеха, 5sta Family и Дана Соколова
Фотовыставка "Два героя" памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона открылась в центре Донецка
Погода в Луганске 30 августа: погодка побалует нежным теплом
Погода в Донецке сегодня: 30 августа будет ясным и без осадков
«Гадюка вылезла из-под дивана, когда я на нем лежала»: в Донбассе змея забралась на пятый этаж
Киев сорвал перемирие в Донбассе: при обстреле погибли трое военных ДНР, пятеро получили ранения
Насколько в Луганске вырастет стоимость услуг ЖКХ
Охота за головами: сколько украинский генштаб заплатит за убийство военнослужащих Республик
Уволили за лайки в «Одноклассниках»: украинская прокурорша симпатизировала ДНР и коммунистам
В ДНР сняли фильм о первом Главе Республики Александре Захарченко
В какие дни в ДНР будут отмечаться профессиональные праздники в 2020 году
«Страница в соцсети полчаса грузится»: Почему в Донецке перебои с интернетом
В Луганске горел завод: жертв удалось избежать
Украинские каратели отрезали у погибшего бойца ДНР ухо, еще трое защитников Республики попали в плен