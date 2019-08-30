Жителей Луганска, ищущих работу, приглашают 13 сентября на ярмарку вакансий

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-30T17:08:47+03:00

Для жителей, у которых совсем нет работы, ярмарка - неплохой шанс получить на время стабильный источник дохода. Фото: fssblnr.su

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- В Луганске 13 сентября пройдет ярмарка вакансий с участием представителей столичных предприятий, организаций и учреждений, сообщили в пресс-службе городской администрации. - Предприятиями Луганска будут представлены актуальные вакансии на постоянное место работы для граждан, ищущих работу.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало в 09.30.

Организацией мероприятия занимается Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ).

Обычно на таких ярмарках не предлагают высокооплачиваемую работу. Но для тех, у кого ее нет совсем, - неплохой шанс получить на время стабильный источник дохода. Пусть и небольшой. Это касается и молодежи, у которой обычно нет трудового стажа, чтобы претендовать на достойный заработок.

ИСТОЧНИК KP.RU