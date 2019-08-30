На кузнечном фестивале Донецку презентуют фигуру "150"

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-30T15:46:00+03:00

Она приурочена к юбилею города и будет динамичной

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21 сентября в Донецке в Парке кованых фигур состоится традиционный ХХI международный кузнечный фестиваль, посвященный 150- летию Донецка. Это мероприятие уже давно стало традиционным событием осени.

- «ХХI век – ХХI фестиваль»! Это соответствие цифр натолкнуло нас на мысль начать новый проект создания серии скульптур под общим названием «ХХI век – Время. Состояние. Рок.», - рассказывает главный кузнец Донецка Виктор Бурдук. - Это будут скульптуры, которыми мы попытаемся раскрыть тему «Время. Состояние. Рок.». Мы будем использовать кинетические, механические, динамические и другие принципы для наших скульптур. Первая работа будет называться «150» и будет посвящена юбилею Донецка. Подробные эскизы скульптуры в данный момент разрабатываются. 21 сентября ждем вас в Парке кованых фигур. Друзья приходите, приезжайте к нам в Донецк! Вход на фестиваль свободный.

В программе фестиваля традиционно будут проходить следующие мероприятия: мастер-классы кузнецов, кузнечный свадебный обряд, кузнечная каша «Братчина», спортивно-силовое шоу, рыцарские бои, выступление конно-спортивного клуба «Татерсаль», выставка «Аллея мастеров» и «Медовый ряд», юбилейный фестиваль рок музыки «Рок кузня - Х» и многое другое.

"Комсомолка" узнала, какой будет полная программа мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU