Украинские боевики обстреляли Саханку и Ленинское на юге Республики
Украинские вооруженные формирования сегодня после полудня обстреляла из минометов южные села ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 12:20 и 12:27 зафиксированы обстрелы по населенным пунктам Ленинское и Саханка, выпущено 33 мины калибра 82 мм, — сказано в сообщении.
Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует.
Ранее по селу Григоровка на юге ДНР украинские силовики выпустили 15 мин. Погибли трое защитников ДНР, пятеро получили ранения.
Также украинские войска второй раз с начала суток нанесли удар с применением беспилотной авиации на горловском направлении.
- В 12:00 велся обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Гольмовский. Применялся ударный БЛА, выпущено три гранаты, — сообщили с СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU