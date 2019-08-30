Украинские боевики обстреляли Саханку и Ленинское на юге Республики

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-30T15:36:06+03:00

Эти села под постоянным огнем ВФУ. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Украинские вооруженные формирования сегодня после полудня обстреляла из минометов южные села ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 12:20 и 12:27 зафиксированы обстрелы по населенным пунктам Ленинское и Саханка, выпущено 33 мины калибра 82 мм, — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует.

Ранее по селу Григоровка на юге ДНР украинские силовики выпустили 15 мин. Погибли трое защитников ДНР, пятеро получили ранения.

Также украинские войска второй раз с начала суток нанесли удар с применением беспилотной авиации на горловском направлении.

- В 12:00 велся обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Гольмовский. Применялся ударный БЛА, выпущено три гранаты, — сообщили с СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU