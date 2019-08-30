2019-08-30T14:41:03+03:00
Общество

С 1 сентября в ДНР вырастут тарифы ЖКХ

Теперь жителям Республики ежемесячно придётся платить на 200 – 300 рублей больше за услуги ЖКХ
Екатерина Сорока
Поделиться:
Как заявил министр, доля стоимости услуг ЖКХ остается на уровне 5 – 7 процентов от среднестатистического дохода жителя ДНР. Фото: socportal.infoКак заявил министр, доля стоимости услуг ЖКХ остается на уровне 5 – 7 процентов от среднестатистического дохода жителя ДНР. Фото: socportal.info
Изменить размер текста:

С начала следующего месяца в Республике повысят тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

Также министр добавил, что тарифы планируют повысить на такие услуги ЖКХ, как водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и на услуги по содержанию придомовых территорий в порядке.

— Прогноз тарифов с 1 сентября текущего года (расчет для двух комнатной квартиры): холодное водоснабжение – повышение на 88 процентов (12.72 рубля за 1 метр кубический); стоки – повышение на 106 процентов (8.83 за 1 метр кубический); вывоз ТБО – повышение на 30 процентов (24.3 с человека); квартплата – повышение на 30 процентов (6.5 за 1 метр кубический), — рассказали на брифинге.

В общем, средний чек по стоимости услуг ЖКХ за месяц увеличится на 200 – 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кузнечном фестивале Донецку презентуют фигуру "150"
Украинские боевики обстреляли Саханку и Ленинское на юге Республики
Националисты предприняли вылазку для минирования територии между ДНР и Украиной
Сотни жителей Донецка пришли к памятнику Кобзону, чтобы почтить память великого земляка
Украинские каратели сбрасывают на жилые дома с беспилотников самодельные взрывные устройства, стараясь попасть в людей
Из какого орудия украинские вояки обстреливали Зайцево, Григоровку, Коминтерново и Доломитное этой ночью
В Донецке произошла авария с участием машины ДПС
«Шкодливый собачун!» Соцсети умилил песик, который сбежал из приюта к мясному магазину
Обмен пленными продолжится - сообщили в администрации Зеленского
3 сентября в Донецке пройдет марш солидарности «Вместе против террора»
На День города в Макеевке выступят Стас Пьеха, 5sta Family и Дана Соколова
Фотовыставка "Два героя" памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона открылась в центре Донецка
Погода в Луганске 30 августа: погодка побалует нежным теплом
Погода в Донецке сегодня: 30 августа будет ясным и без осадков
«Гадюка вылезла из-под дивана, когда я на нем лежала»: в Донбассе змея забралась на пятый этаж
Киев сорвал перемирие в Донбассе: при обстреле погибли трое военных ДНР, пятеро получили ранения
Насколько в Луганске вырастет стоимость услуг ЖКХ
Охота за головами: сколько украинский генштаб заплатит за убийство военнослужащих Республик
Уволили за лайки в «Одноклассниках»: украинская прокурорша симпатизировала ДНР и коммунистам
В ДНР сняли фильм о первом Главе Республики Александре Захарченко
В какие дни в ДНР будут отмечаться профессиональные праздники в 2020 году
«Страница в соцсети полчаса грузится»: Почему в Донецке перебои с интернетом
В Луганске горел завод: жертв удалось избежать
Украинские каратели отрезали у погибшего бойца ДНР ухо, еще трое защитников Республики попали в плен