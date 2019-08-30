С 1 сентября в ДНР вырастут тарифы ЖКХ

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-30T14:41:03+03:00

Как заявил министр, доля стоимости услуг ЖКХ остается на уровне 5 – 7 процентов от среднестатистического дохода жителя ДНР. Фото: socportal.info

Теперь жителям Республики ежемесячно придётся платить на 200 – 300 рублей больше за услуги ЖКХ

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С начала следующего месяца в Республике повысят тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

Также министр добавил, что тарифы планируют повысить на такие услуги ЖКХ, как водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и на услуги по содержанию придомовых территорий в порядке.

— Прогноз тарифов с 1 сентября текущего года (расчет для двух комнатной квартиры): холодное водоснабжение – повышение на 88 процентов (12.72 рубля за 1 метр кубический); стоки – повышение на 106 процентов (8.83 за 1 метр кубический); вывоз ТБО – повышение на 30 процентов (24.3 с человека); квартплата – повышение на 30 процентов (6.5 за 1 метр кубический), — рассказали на брифинге.

В общем, средний чек по стоимости услуг ЖКХ за месяц увеличится на 200 – 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU