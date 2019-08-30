2019-08-30T14:22:07+03:00
Политика

Националисты предприняли вылазку для минирования територии между ДНР и Украиной

Их передвижение зафиксировано под Горловкой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В составе группы находились националисты. Фото: Русская ВеснаВ составе группы находились националисты. Фото: Русская Весна
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Боевики украинского экстремистского формирования «Азов» (организация запрещена в РФ) минувшей ночью попытались приблизиться к позициям Народной милиции ДНР вблизи Горловки с целью минирования территории. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Ночью нашими наблюдателями на линии соприкосновения была обнаружена группа противника численностью до восьми человек, продвигавшаяся к нашим позициям со стороны населенного пункта Новолуганское (к северо-востоку от Горловки. – прим. ред.), – говорится в сообщении.

В составе группы находились националисты. Предполагается, что целью вылазки было минирование территории между позициями сил ДНР и Украины. Остановила противника сработавшая сигнальная мина, после чего группа покинула район.

Ранее сообщалось, что силы ДНР понесли серьезные потери в ночном бою с украинской диверсионной группой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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