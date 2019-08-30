Националисты предприняли вылазку для минирования територии между ДНР и Украиной
Боевики украинского экстремистского формирования «Азов» (организация запрещена в РФ) минувшей ночью попытались приблизиться к позициям Народной милиции ДНР вблизи Горловки с целью минирования территории. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
- Ночью нашими наблюдателями на линии соприкосновения была обнаружена группа противника численностью до восьми человек, продвигавшаяся к нашим позициям со стороны населенного пункта Новолуганское (к северо-востоку от Горловки. – прим. ред.), – говорится в сообщении.
В составе группы находились националисты. Предполагается, что целью вылазки было минирование территории между позициями сил ДНР и Украины. Остановила противника сработавшая сигнальная мина, после чего группа покинула район.
Ранее сообщалось, что силы ДНР понесли серьезные потери в ночном бою с украинской диверсионной группой.
ИСТОЧНИК KP.RU