Националисты предприняли вылазку для минирования територии между ДНР и Украиной

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-30T14:22:07+03:00

Их передвижение зафиксировано под Горловкой

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Боевики украинского экстремистского формирования «Азов» (организация запрещена в РФ) минувшей ночью попытались приблизиться к позициям Народной милиции ДНР вблизи Горловки с целью минирования территории. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Ночью нашими наблюдателями на линии соприкосновения была обнаружена группа противника численностью до восьми человек, продвигавшаяся к нашим позициям со стороны населенного пункта Новолуганское (к северо-востоку от Горловки. – прим. ред.), – говорится в сообщении.

В составе группы находились националисты. Предполагается, что целью вылазки было минирование территории между позициями сил ДНР и Украины. Остановила противника сработавшая сигнальная мина, после чего группа покинула район.

Ранее сообщалось, что силы ДНР понесли серьезные потери в ночном бою с украинской диверсионной группой.

ИСТОЧНИК KP.RU