2019-08-30T12:04:14+03:00
Политика

Украинские каратели сбрасывают на жилые дома с беспилотников самодельные взрывные устройства, стараясь попасть в людей

После того, как за убитых дончан назначили награду, украинские боевики придумывают устройства, чтобы сбрасывать с беспилотника и стараются попасть в человека [фото]
Ольга ГОРДО
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Вот такое устройство сбросили на Зайцево. Фото: Иван ПриходькоВот такое устройство сбросили на Зайцево. Фото: Иван Приходько
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Киевские силовики усиливают свои беспилотники самодельными взрывными устройствами, чтобы добиться максимального количества жертв.

Вчера такие устройства были сброшены на Зайцево и Старомихайловку. К счастью, не разорвались. Одно из таких устройств на своей страничке показал глава горловской администрации Иван Приходько.

- Очень хочется чтобы увидел весь мир. Вот это прилетает с беспилотников в Зайцево. На принтере сделан наконечник, пружина и игла. Внутри шурупы в жестяной банке. И это по жилым домам. У них нацистов " нет". Во время ликвидации последствий обстрела по ул Рыбалко161 сотрудники МЧС были обстреляны из стрелкового оружия. Пострадавших нет, - сообщил Приходько.

Он так же рассказал, что в поселке Гольмовский украинские каратели устроили охоту на человека с помощью беспилотника:

- На Гольме больше часа продолжается охота на людей с украинского беспилотника. В автокооперативе"Союз" чудом не пострадал мужчина, ремонтировавший крышу. Попали в сторожку, посечен осколками автомобиль. Осколочные повреждения фасадов, остекления Мушкетовская,11 и 12.

Еще одна самоделка из Старомихайловки. Внутри тротил и саморезы.

Как видим, районы сбросы разные, а устройства идентичные. Фото: https://vk.com/doninside

Как видим, районы сбросы разные, а устройства идентичные. Фото: https://vk.com/doninside

ИСТОЧНИК KP.RU

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