Ночью и вечером Зайцево, Григоровку, Коминтерново, Доломитное расстреливали из ЗУшек, танков, минометов, БТРов
Донецк пережил очередную неспокойную ночь. ОТ СЦКК одно за другим сыпались сообщения об обстрелах. Основное направление обстрелов – Зайцево и Коминтерново.
18:30 – со стороны поселка Новоселовка Вторая - н.п. Григоровка, выпущено 15 мин калибром 120 мм.
19:05 – со стороны поселка Новолуганское – по поселку Доломитное: выпущено 5 мин калибром 82 мм;
19:05 – со стороны Авдеевки - по поселку Минеральное: выпущено 5 мин калибром 82 мм;
19:10 – со стороны поселка Новолуганское - по поселку Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
19:50 – со стороны поселка Зайцево (северное) - по поселку Зайцево (южное): применялось стрелковое оружие.
20:00 – со стороны поселка Талаковка - по поселку Коминтерново: выпущено 15 мин калибром 82 мм, произведено 100 выстрелов из зенитных установок ЗУ-23
20:20 – со стороны поселка Талаковка - по поселку Коминтерново: произведено 30 выстрелов из БМП-2
22:00 – со стороны поселка Талаковка - по поселку Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего же за сутки по населенным пунктам Республики выпущено 203 боеприпаса.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз, — отметил он. — Общее количество примененных боеприпасов – 203 единицы, - сообщили в СЦКК.
Напомним, что интенсивность боестолкновений на линии разграничения увеличились со вчерашнего дня. Как сообщалось ранее, в результате одного из таких боев трое наших военных попали в плен, один убит. У убитого отрезано одно ухо.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»