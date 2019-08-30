2019-08-30T11:30:02+03:00
Политика

Ночью и вечером Зайцево, Григоровку, Коминтерново, Доломитное расстреливали из ЗУшек, танков, минометов, БТРов

Киевские силовики в несколько раз увеличили интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения
Ольга ГОРДО
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Обстрел Зайцево. Фото: https://www.facebook.com/Обстрел Зайцево. Фото: https://www.facebook.com/
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Донецк пережил очередную неспокойную ночь. ОТ СЦКК одно за другим сыпались сообщения об обстрелах. Основное направление обстрелов – Зайцево и Коминтерново.

18:30 – со стороны поселка Новоселовка Вторая - н.п. Григоровка, выпущено 15 мин калибром 120 мм.

19:05 – со стороны поселка Новолуганское – по поселку Доломитное: выпущено 5 мин калибром 82 мм;

19:05 – со стороны Авдеевки - по поселку Минеральное: выпущено 5 мин калибром 82 мм;

19:10 – со стороны поселка Новолуганское - по поселку Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

19:50 – со стороны поселка Зайцево (северное) - по поселку Зайцево (южное): применялось стрелковое оружие.

20:00 – со стороны поселка Талаковка - по поселку Коминтерново: выпущено 15 мин калибром 82 мм, произведено 100 выстрелов из зенитных установок ЗУ-23

20:20 – со стороны поселка Талаковка - по поселку Коминтерново: произведено 30 выстрелов из БМП-2

22:00 – со стороны поселка Талаковка - по поселку Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего же за сутки по населенным пунктам Республики выпущено 203 боеприпаса.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз, — отметил он. — Общее количество примененных боеприпасов – 203 единицы, - сообщили в СЦКК.

Напомним, что интенсивность боестолкновений на линии разграничения увеличились со вчерашнего дня. Как сообщалось ранее, в результате одного из таких боев трое наших военных попали в плен, один убит. У убитого отрезано одно ухо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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