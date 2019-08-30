2019-08-30T11:21:28+03:00
Происшествия

В Донецке произошла авария с участием машины ДПС

Во второй машине находилась женщина с двумя детьми [фото / видео]
Екатерина Сорока
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Первые об аварии рассказали дончане в социальных сетях. Фото: vk.comПервые об аварии рассказали дончане в социальных сетях. Фото: vk.com
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Вечером 29 августа в Донецке на пересечении проспекта Ильича и Владычанского произошла авария с участием машины дорожной патрульной службы. Об этом сообщили в социальных сетях внимательные жители города.

— Авария на пересечении проспекта Ильича и Владычанского! Гаишная машина врезалась в гражданскую! Приехала куча машин и военных. Никому не дают снимать на телефон и находиться рядом с местом ДТП, — рассказывает один из свидетелей аварии.

По словам свидетелей, во второй машине в момент столкновения за рулем находилась женщина, а на пассажирских местах сидели двое детей.

После столкновения автомобиль гражданки отбросило в забор возле пешеходного перехода. Сработали подушки безопасности. Однако машине хорошо досталось: полностью разбиты фары, помят капот, а от бампера осталось только название.

Удар по машине ДПС пришелся на правую сторону. У нее разбита правая фара, отвалился бампер и есть вмятина на задней двери.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

О пострадавших и иных подробностях аварии пока ничего неизвестно. Хотя на месте ДТП находилась машина скорой помощи.

В Донецке произошло ДТП с участием полицейском машины Во второй машине сидела женщина с двумя детьми [фото / видео] Вечером 29 августа в Донецке на пересечении проспекта Ильича и Владычанского произошла авария с участием машины дорожной патрульной службы..! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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