2019-08-30T10:50:23+03:00
Дом. Семья

«Шкодливый собачун!» Соцсети умилил песик, который сбежал из приюта к мясному магазину

Четырехлапый сидел под дверью мясного магазина в Донецке
Никита МАКАРЕНКОВ
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Четырехлапый сидел под дверью мясного магазина в Донецке. Фото: Фейсбук / Ирина ВоликЧетырехлапый сидел под дверью мясного магазина в Донецке. Фото: Фейсбук / Ирина Волик
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Из донецкого приюта для бездомных животных сбежала собака. Да куда? К мясному магазину! Об этом на свой странице в социальной сети написала руководитель приюта Ирина Волик.

- Был совершен бесстыжий побег к магазину свежего мяса. Вот как ему не стыдно? Сидит на особом питании, все свежее, с усиленным добавлением мясопродуктов. И так бессовестно порвать ошейник и пойти попрошайничать... Хорошо, что не далеко, догнали и вернули. Так это чудо, лежит на солнышке, прищурился, ещё и улыбался нам – так ехидно смотрит в глаза и улыбается, - написала Ирина Волик в Фейсбуке.

Песик настолько умилил пользователей социальных сетей, что тут же посыпались комментарии.

- Бедняга привык сам добывать пропитание. И занятие на целый день, и сыт к вечеру. Если повезет. А тут вдруг хватают, везут куда-то, моют, лечат, привязывают, кормят с ложечки, тоска одна! – шутит в комментариях Елена Мартынова.

- Шкодливый собачун! – пишет Наталья Каресли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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