2019-08-30T11:08:51+03:00
Политика

Обмен пленными продолжится - сообщили в администрации Зеленского

До этого появилась информация о завершении этого процесса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Судьба сотен людей в украинском плену остается неизвестной. Фото: ДАНСудьба сотен людей в украинском плену остается неизвестной. Фото: ДАН
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Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Об этом утром в пятницу, 30 августа сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

В сообщении осуждается «информационный хаос», возникший вокруг вопроса обмена пленными.

- Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что вчера под Горловкой военнослужащие Народной милиции приняли неравный бой с диверсионно-разведывательной группой ВСУ. Трое человек попали в плен к националистам.

По последним данным разведки, попавшие в плен бойцы Народной милиции живы и находятся на командном пункте в поселке Новолуганское (так называемая Светлодарская дуга). О состоянии их здоровья по прежнему ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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