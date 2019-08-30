2019-08-30T09:29:00+03:00
Общество

3 сентября в Донецке пройдет марш солидарности «Вместе против террора»

Также марши пройдут и в других городах и районах Республики
Екатерина Сорока
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Во время акции людям будут раздавать тематические листовки, буклеты и методички. Фото: kikonline.ruВо время акции людям будут раздавать тематические листовки, буклеты и методички. Фото: kikonline.ru
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3 сентября в Донецке пройдет марш солидарности «Вместе против террора». К акции подключились и другие города и районы Республики. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Республиканский Марш Солидарности, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом, объединит около 500 участников из разных городов и районов ДНР, — говорится в сообщении.

Начнется марш в три часа дня в парке Ленинского Комсомола, около монумента «Твоим освободителям, Донбасс». Начнется он с минуты молчания по Главе ДНР Александру Захарченко, который погиб в теракте 31 августа.

После запланировано живое выступление творческой молодежи Республики. Молодые люди споют патриотические песни, а потом проведут флешмоб «Молодежь ДНР – за мир!».

В это же время в парке Ленинского Комсомола будет организована фотовыставка «Хроника Донбасса: Война и мир», где будут показаны последствия военных действий и мирная жизнь Республики.

Когда программа марша против терроризма закончится, его участники выпустят в небо белые шары, как символ мира и добра.

— Акции солидарности пройдут с 1 по 5 сентября в Макеевке, Дебальцево, Новоазовске, Харцызске, Ясиноватой, а также Тельмановском, Старобешевском и Амвросиевском районах, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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