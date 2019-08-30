Фотовыставка "Два героя" памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона открылась в центре Донецка
В Донецке в центре города открылась фотовыставка «Два Героя» в память первом Главе ДНР Александре Захарченко и Народном артисте СССР и ДНР Иосифе Кобзоне. Экспозиция размещена на стендах вблизи здания Дома Правительства, увидеть ее может любой желающий.
Напомним, что 30 августа 2018 года в Москве на 81-м году жизни скончался выдающийся артист современности, известный политик и общественный деятель, Герой ДНР Иосиф Кобзон. На следующий день, 31 августа, в Донецке в результате взрыва трагически оборвалась жизнь первого Главы Республики Александра Захарченко.
Под открытым небом размещено около 40 стендов. Выставка состоит из двух частей. Вторая откроется сегодня, 30 августа, в сквере возле фонтана на площади им. Ленина.
Дончане до сих пор не могут смириться с потерей. Слишком много эти два человека значили для Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU