2019-08-30T08:34:12+03:00
Политика

Фотовыставка "Два героя" памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона открылась в центре Донецка

Вторую часть выставки обещают открыть сегодня на площади Ленина
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Фотовыставка открыта всем желающим. Фото: ДАНФотовыставка открыта всем желающим. Фото: ДАН
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В Донецке в центре города открылась фотовыставка «Два Героя» в память первом Главе ДНР Александре Захарченко и Народном артисте СССР и ДНР Иосифе Кобзоне. Экспозиция размещена на стендах вблизи здания Дома Правительства, увидеть ее может любой желающий.

Напомним, что 30 августа 2018 года в Москве на 81-м году жизни скончался выдающийся артист современности, известный политик и общественный деятель, Герой ДНР Иосиф Кобзон. На следующий день, 31 августа, в Донецке в результате взрыва трагически оборвалась жизнь первого Главы Республики Александра Захарченко.

Под открытым небом размещено около 40 стендов. Выставка состоит из двух частей. Вторая откроется сегодня, 30 августа, в сквере возле фонтана на площади им. Ленина.

Дончане до сих пор не могут смириться с потерей. Слишком много эти два человека значили для Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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