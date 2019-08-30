Погода в Луганске 30 августа: погодка побалует нежным теплом
Август балует ласковым теплом луганчан. Вот и 30 августа температура воздуха в ЛНР будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 25 градусов тепла днем.
- С 21.00 29 августа до 21.00 30 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 20-25 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 23-24 градуса тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU