2019-08-30T07:47:24+03:00
Общество

Погода в Луганске 30 августа: погодка побалует нежным теплом

Осадков луганчанам не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Еще вполне можно позагорать, не боясь обгореть. Фото: Евгении КарпачевойЕще вполне можно позагорать, не боясь обгореть. Фото: Евгении Карпачевой
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Август балует ласковым теплом луганчан. Вот и 30 августа температура воздуха в ЛНР будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 25 градусов тепла днем.

- С 21.00 29 августа до 21.00 30 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 20-25 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 23-24 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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