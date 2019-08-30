Погода в Донецке сегодня: 30 августа будет ясным и без осадков

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-30T07:35:01+03:00

Прохладное утро и теплый день ждут дончан в предпоследний день лета

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Каким будет предпоследний день лета? Август балует дончан нежным теплом. Уже нет испепеляющей жары, при этом тепло и без осадков.

Вечером на небе в Донецке возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Осадков и гроз синоптики нам не обещают.

Максимальная температура воздуха сегодня будет +26, а вот ночи становятся ощутимо прохладнее всего +10.

Свежесть утра напомнит, что осень не за горами, а значит нужно успеть насладиться бархатным августовским теплом и ловить нежные лучи солнца.

30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.

ИСТОЧНИК KP.RU