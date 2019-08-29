«Гадюка вылезла из-под дивана, когда я на нем лежала»: в Донбассе змея забралась на пятый этаж

СЕГОДНЯ 21:37 2019-08-29T21:37:56+03:00

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В этом году гадюк и других змей развелось в Донбассе немеренно. В Лисичанске Луганской области они залезают в подъезды и квартиры.

- Я лежала на диване, а она рядом вылезла и в угол полезла, – рассказала местная жительница Надежда Несвятипасха. - Длиной была метр. Мы с соседкой Людмилой диван перекинули на себя, она слева в углу лежала под диваном, свернувшись комочком. Не легла на линолеум, а легла на ковер.

Женщины позвали соседа, тот принес тяпку. Людмила убила гадюку и выкинула из окна. Живет Надежда, между прочим, на пятом этаже.

Специалисты считают: если змея заползает в дом, значит ее там что-то привлекло – например, наличие мышей и других грызунов.

Также советуют убитую гадюку закопать подальше от дома и другого жилья, а место «расправы» и инструмент тщательно промыть. Дело в том, что запах погибшего сородича привлекает других змей.

Медики рассказывают, что укус змеи может привести к отеку укушенной конечности, развитию болевого синдрома, в некоторых случаях к анафилактическому шоку, который в свою очередь может вызвать отек Квинке. Конечность, куда наиболее часто бывают укусы, нужно обездвижить, но не перевязывать. Пострадавшему необходимо давать большое количество жидкости. При наличии температуры давать жаропонижающие препараты. И, конечно, необходимо сразу вызывать «скорую помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU