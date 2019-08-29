Киев сорвал перемирие в Донбассе: при обстреле погибли трое военных ДНР, пятеро получили ранения

СЕГОДНЯ 21:06 2019-08-29T21:06:40+03:00

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- Сегодня в 18:30 боевики 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа осуществили прицельный огонь по селу Григоровка на юге ДНР. В результате вражеского обстрела трое военнослужащих Народной милиции погибли, пятеро получили ранения,- сообщили в УНМ ДНР.

Всего ВСУ выпустили по населенному пункту 15 мин калибром 120 мм.

Ранее мы сообщали, что трое военнослужащих ДНР взяты в плен во время ночного боя под Горловкой. Один защитник Республики погиб, один был ранен.

- Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Владимир Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. События, происходящие последнее время на линии соприкосновения, вновь подтверждают тот факт, что заявления о мирных инициативах, звучащие в Киеве – лишь пустое сотрясание воздуха, - отметили в УНМ. - Действия украинских оккупантов не останутся безнаказанными, за каждую каплю крови наших защитников, враг понесет заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU