2019-08-29T21:06:40+03:00
Политика

Киев сорвал перемирие в Донбассе: при обстреле погибли трое военных ДНР, пятеро получили ранения

По селу Григоровка на юге ДНР украинские силовики выпустили 15 мин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские солдаты прицельно стреляли по позициям защитников ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские солдаты прицельно стреляли по позициям защитников ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- Сегодня в 18:30 боевики 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа осуществили прицельный огонь по селу Григоровка на юге ДНР. В результате вражеского обстрела трое военнослужащих Народной милиции погибли, пятеро получили ранения,- сообщили в УНМ ДНР.

Всего ВСУ выпустили по населенному пункту 15 мин калибром 120 мм.

Ранее мы сообщали, что трое военнослужащих ДНР взяты в плен во время ночного боя под Горловкой. Один защитник Республики погиб, один был ранен.

- Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Владимир Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. События, происходящие последнее время на линии соприкосновения, вновь подтверждают тот факт, что заявления о мирных инициативах, звучащие в Киеве – лишь пустое сотрясание воздуха, - отметили в УНМ. - Действия украинских оккупантов не останутся безнаказанными, за каждую каплю крови наших защитников, враг понесет заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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